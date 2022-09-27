永豐餘（1907）27日公告高層人事異動，財務副總暨發言人殷國堂申請退休獲淮，其中財務主管職缺由公司資金管理部協理陳彥禎接任；發言人職缺則交由總經理駱秉正接替。

永豐餘是在臨時董事會中，通過殷國堂申請退休案。其中接任財務主管的陳彥禎，原職為資金管理部協理。陳彥楨2012年進入永豐餘，在集團服務十年，對公司財務資金及相關營運有相當經驗，此次獲得拔擢升任。

殷國堂從2004年12月加入永豐餘服務，至今逾17年，符合勞基法自請退休規定，因此提出退休申請，永豐餘董事會通過人事調整案，並於今天生效。永豐餘表示，殷國堂於公司服務期間恪盡職守、鞠躬盡瘁，對其退休十分不捨，也預祝他能享受人生精彩的下半場。

永豐餘過去一年多有不少高層人事變動，去年5月宣布延攬前施耐德電機半導體業務副總劉慧瑾，接替永豐餘第三代何奕達，成為永豐餘新董座，宣告永豐餘集團正式進入專業經理人新時代。

今年1月底，永豐餘原總經理蔡維力則因個人因素請辭，永豐餘延攬前瑞士銀行台灣區董事總經理駱秉正接任成為新總座。