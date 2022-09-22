晶圓代工大廠台積電(2330)再傳高層人事異動，據公司內部近日公告，人力資源副總經理馬慧凡將於11月1日退休，資深副總經理何麗梅自9月中旬全職接掌人力資源組織主管，原掌管的歐亞業務（EAS）主管則由另一位資深副總經理侯永清接任。

台積電今年以來高層人事異動頻頻，包括企業規劃組織資深副總王建光、亞太業務資深處長蔡志群、後段先進封裝技術暨服務（APTS）副總廖德堆等主管陸續屆齡退休。業界對此認為，台積電內部不乏人才，因此中高階主管退休不會影響營運。

據台積電官網簡介，馬慧凡為東吳大學企管系畢業、台大國企所碩士，擁有超過30年的人資實務經驗，曾任趨勢科技、安訊資訊及致伸等公司資深人資管理職務，2014年6月加入台積電擔任人力資源組織長、同年8月升任人力資源副總經理迄今已8年。

據了解，馬慧凡退休主要考量自身健康，以及想專心照料高齡母親。台積電對此表示，感謝馬慧凡在公司快速發展時致力人資組織發展的貢獻，並祝福退休生活愉快，馬慧凡退休不會影響今年徵才逾8千人目標。