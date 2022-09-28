半導體電路線寬細化、新材料導入，今年拋光（CMP）製程中拋光液市場將達20億美元，年成長9％，預計2026年達26億美元，年複合成長率逾6％。強化長期利基，永光（1711）電子、特化布局加速推展；聚焦碳化矽（SiC）拋光液布局傳出上半年已開始供應矽晶圓大廠與大陸企業，隨著各大廠加快布局腳步，出貨蓄勢增溫。

此外，電子化學事業研發方向鎖定化合物半導體，其電動車關鍵黃光製程材料已通過IATF 16949驗證，供貨IGBT廠，而封測材料PSPI（低溫感光型聚醯亞胺）順利導入到車載供應鏈。

特化、碳粉業務年增8％、55％支撐，永光8月營收月、年增長5.07％、2.1％，但因色料終端需求疲弱影響，客戶進行庫存調節，稼動率降低，產品銷售組合變化也有影響，單月自結營業利益年減70％，稅前盈餘1,371萬元，年減75％；前八月營收年增2.4％，營業利益年減35％，稅前盈餘3.63億元，年減24％。

永光前八月碳粉年增22％，特用化學品年成長14％，電子化學品年增7％，惟色料化學品、醫藥化學品年減10％、11％。

在藍寶石研磨漿料開發基礎下，永光開出化合物半導體SiC（碳化矽）研磨漿料，為完整供應上、中、下游化合物半導體所需的化學品，除SiC研磨漿料，增加AlN（氮化鋁）研磨液、半導體前段製程用I-line光阻，及後段製程用化學增幅型光阻與PSPI。