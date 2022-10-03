北市副市長彭振聲致詞時表示無人機隊是進步的表率、進步的象徵。（季志翔攝）

台北市政府警察局秉持「科技建警」，籌備規劃成立「無人機隊」，3日舉行成軍典禮，無人機隊長鄭國隆表示，市長柯文哲推動的「Work Smart」核心理念，機隊現已搭配5架高規格無人機、22名具專業飛行證照隊員，配置於各外勤單位，隨時待命出動，2023年將增列2具紅外線熱顯像功能，擴大飛手編組，提升機隊能量。

副市長彭振聲致詞時表示，3年前他到大陸，看到上海的攝像頭能夠收集聲音，包括亂鳴喇叭、亂停車都能監控，無人機隊的成立是進步的表率、象徵。未來無人機隊可將數據傳輸到台北市政府的大數據中心，掌握市區裡面應該管理的資訊，像是偵查犯罪、交通觀測等，而現配置的5架高規格無人機，數量太少，未來要再增加。

北市警局表示，轄內機關林立、大型活動及集會遊行頻繁、治安及交通狀況較為複雜，過去員警執行犯罪偵查、聚眾維安及交通疏導等勤務，常受限於裝備及地形，而採地面蒐證或觀測，難以取得全面立體視角，影響執行勤務成效。

機隊隊長鄭國隆表示，警用無人機不僅具備隱匿、機動、快速之特性，更重要的是可深入人員難以抵達之場域，並可提供俯瞰視野，尤其是在偵辦刑案及執行維安任務時，可為員警取得戰術優勢地位，再搭配訊號傳輸及熱顯像等功能，警用無人機就像天空中的老鷹，用那雙銳利的鷹眼盯著目標，保護著執勤員警，並提供即時戰情予指揮官。

此外，無人機隊可結合市警局 CCTV、PCam及微波設備，即時傳送現場畫面，從地面到天空建構出立體蒐證面向，全方面掌握現場維安狀況，成為守護本市治安不可或缺之一大利器。