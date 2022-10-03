NIKE最新一季財報的庫存金額高於市場預期，製鞋族群成為空方箭靶，鈺齊-KY(9802)跌幅逼近3.5%，寶成(9904)跌幅也在2%以上，豐泰(9910)及志強-KY(6768)也聯袂下跌超過1%。

NIKE庫存金額高於市場預期，目前最重要的是去化庫存，法人指出，雖市場擔憂Nike存貨仍高，然主要因美國在途庫存比重高，導致整體存貨週轉天數較上季成長。就庫存結構而言，預期Nike服飾庫存影響程度將大於製鞋。

NIKE本季存貨約96.6億美元，年增44%，法人指出，北美存貨年增65%，其中，在途存貨年增85%，約佔北美存貨的2/3，其餘如大中華地區庫存年減3%。雖然庫存位高檔水準，但9月北美營收雙位數成長，聖誕旺季即將來臨，庫存可望能順利去化。

豐泰前8月自結稅後純益63.6億元，年增92.9%，EPS達7.22元，續創同期新高，已超越去年全年度的5.15元。大客戶NIKE近期改以急單方式下單，是否會影響到營收表現，有待觀察。