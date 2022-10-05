日本首相岸田文雄今年10月4日就任屆滿一週年，日本政府同日宣布，岸田文雄31歲大兒子岸田翔太郎擔任負責政務工作的首相秘書官。這項突如其來的人事安排在日本政壇引發議論。

日本時事通信社報導，岸田翔太郎在此之前擔任父親的公設秘書（類似公費助理）。雖然岸田文雄身旁人士說明，這樣的人事安排「是為了避免人事過於僵化」，但政府內部也有「是著眼（政治）世襲所做布局」的看法。

在野黨批評岸田文雄這項人事布局有循私之嫌，自民黨內也出現可能為政府帶來更為不利影響的疑惑聲音。

岸田翔太郎畢業於日本慶應大學法學部，2014年時進入日本三井物產工作，2020年開始在父親的議員辦公室擔任公設秘書。

首相秘書官共有8人，岸田翔太郎將取代回任岸田文雄辦公室的山本高義，負責政務方面工作。

日本內閣官房長官松野博一10月4日在記者會上說，這是依據「適材適所」考量所進行的人事安排。

不過，這項人事在日本政治中樞所在的永田町引發議論，包括在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳、共產黨參議院議員井上哲士，及國民民主黨代表（黨主席）玉木雄一郎等人都提出批評。

雖然自民黨內有挺自家人的聲音，例如前幹事長石破茂就緩頰說，「由首相最信任的人來擔任秘書官也不錯」，但有黨內人士質疑，在日本民眾正為高物價及疫情所苦的情況下，這樣的人事安排跟民眾感受有所落差。

富士新聞網的報導中，把岸田翔太郎獲拔擢形容為「令人驚訝的人事安排」。

報導回顧，岸田文雄2021年9月剛當選自民黨新任總裁受訪時，岸田翔太郎就站著一旁。岸田文雄2022年5月在首相官邸受訪時，岸田翔太郎也站在不遠處陪同。

岸田翔太郎如今被任命為首相秘書官，而首相秘書官室可說相當於「官邸心臟」，這個職務是從早到晚寸步不離輔佐首相的工作。

2007年到2008年執政的首相福田康夫，也曾讓兒子福田達夫擔任過首相秘書官。雖然目前還不清楚岸田翔太郎的正式薪資，但過去這個職務的年薪曾高達逾千萬日圓。

儘管自民黨內對這項人事案沒有什麼檯面上的質疑，但日本政府相關人士說，在內閣支持率下滑之際是否有必要進行這項人事安排，「完全不清楚硬要這麼做的好處」。

在野黨也批評，這是一項「走錯一步就可能被說公私不分的微妙人事安排」。

外界認為，岸田文雄可能有意藉由任用作為接班人的大兒子，讓大兒子能在年輕時就累積政治經驗。岸田文雄的父親及祖父都曾任眾議員，如果未來岸田翔太郎也能在父親選區順利當選眾議員，岸田家將成為4代世襲的政治家族。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1111005