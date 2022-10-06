澎湃新聞6日報導，全球生物製藥公司默沙東中國宣布，將於11月5日至10日再赴上海進博會之約，這將是默沙東連續第4年參展進博會。並與大陸國藥集團達成架構協定，默沙東抗新冠口服藥莫諾拉韋一旦在中國境內獲批後，即將該藥物在中國境內的經銷和獨家進口權，授予國藥集團。

在本屆進博會上，默沙東展台達1000平方米，位於醫療器械及醫藥保健展區7.2A3-03，將全方位展現默沙東前沿「藥」物和疫苗的產品組合，帶來一些疾病預防和治療方案等。值得一提的是，默沙東的抗新冠病毒口服藥物莫諾拉韋也將亮相本屆進博會。

據微信公眾號「默沙東中國」此前說明，莫諾拉韋是一款口服小分子新冠病毒治療藥物。全球範圍內，莫諾拉韋已在美國、歐盟、澳洲、日本、韓國以及香港、台灣等超過40個國家或地區獲得上市許可、或緊急使用授權。截至2022年8月底，默沙東已向全球30多個市場供應超過860萬個療程的莫諾拉韋藥物，治療了超過180萬名患者。不過，該款藥物目前還未在中國境內獲批。

另據國藥集團官網消息，9月28日，國藥集團與默沙東聯合宣布就抗新冠病毒口服藥物莫諾拉韋在華達成合作架構協議。

根據合作架構協定條款約定，莫諾拉韋在中國境內獲批後，默沙東將該藥物在中國境內的經銷和獨家進口權授予國藥集團；國藥集團中國生物將在獲得默沙東莫諾拉韋技術轉讓後，積極推進本地化生產和供應，為助力抗擊新冠疫情持續貢獻力量。