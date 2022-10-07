台積電(2330)、聯發科(2454)等權值電子股下挫，台股今(7)日開低走低，終場收13702.28點，下跌189.77點，跌幅1.37％，成交金額為1610.41億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國勞工部公布上周初領失業金人數報21.9萬，高於市場預期的20.3萬與修正後前值19萬，為自今年7月以來第三次攀升，不過初領失業金人數仍近歷史低點，就業市場依然穩健，即將公布的9月非農就業報告，該報告將幫助投資人評估聯準會是否會改變其鷹派升息計畫，若強於預期可能引發聯準會更激進升息的擔憂，對於美股、台股後續反彈的氣勢也將受阻。

另外，國安基金第三季委員會議，決議再延長護盤三個月至明年1月，同時也公布截至9月底止，國安基金共投入約112億元進場護盤，這次國安基金三個月就花了112億元進場，比起上回進場多了百億元，顯示政府仍對於整體當前股市仍具風險疑慮，藉由護盤，減低股市的衝擊。

短線上，美元出現高檔回落，亞幣出現反彈，台幣近期也出現升值，在台幣回穩下，有利資金回流；近期法人態度外資期貨未平倉多單出現減碼，現貨市場受到國際股市反彈出現買超，本土投信在集中、櫃買市場出現買超，政府基金近期也在大致維持買超，整體法人態度偏向正面。

信用交易面上，融資在近期仍持續觀望維持在低檔，融券餘額也隨著股市反彈持續攀高，散戶對於反彈的信心仍相對薄弱。技術指標中，日KD指標維持黃金交叉，指標偏向反彈，短期均線也出現翻揚向上，5日線也未跌破，因此，綜合法人、散戶、技術、線型架構面來看，整體多方仍占優勢，台股可以逢低布局。