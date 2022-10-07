台股今（7日）開低走低，早盤跌逾百點，接近12點開始持續下挫，一度跌逾200點，終場收在13702.28點，下跌189點，成交值為1610.41億，台積電收在438元慘摔13元。

受到美股四大指數翻黑，超微財報表現不佳等因素衝擊，台積電盤中大跌14元，觸及437元，聯發科也暴跌23元，觸及564元，半導體族群受到衝擊，僅靠生技、傳產及電子股穩盤。

周四道瓊下跌346.93點（或1.15%）至29926.94點，那斯達克指數下跌75.33點（或0.68%）至11073.31點，標普500指數跌38.76點（或1.02%）至3744.52點，費城半導體挫低14.77點（或0.59%）至2508.84點。

台股昨（6日）漲90.62點，收在13892.05點，成交值為1754.93億。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超126.6億。自營商賣超12.59億，投信買超12.16億，外資及陸資買超127.03億。