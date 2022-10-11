面板雙虎現金減資，11日新股分別以15.87、10.49元掛牌上市交易。近期面板出現觸底的訊號，隨著供應鏈庫存降低、面板廠擴大減產，市場看好電視面板價格在10月止跌、力拚反彈，激勵面板雙虎新股掛牌首日抗跌，以紅盤開出。

不受大盤重挫影響，面板雙虎以紅盤開出，群創一度大漲半根停板，漲幅約3％，友達也有約2％上下的漲幅。

群創日前公告9月合併營收約169.74億元，月增11.1％、年減42.4％，終結月營收逐月走低的頹勢。第三季合併營收僅約480.15億元，季減17.1％、相比去年同期腰斬、年減48.4％，累計今年前三季合併營收約1,758.03億元，相比去年同期減少34.9％。

友達將在11日盤後公布9月和第三季營收，26日將舉行法說會，公布第三季財報，並且說明第四季市況的展望。

隨著面板廠積極減產，電視面板庫存在經歷過一段時間的調整後，逐漸回到正常水位。此外，年底促銷旺季到來，中國品牌對雙十一促銷的備貨需求增加，帶動面板價格觸底。TrendForce預期，已接近材料成本底線的電視面板價格有望在10月止跌，面板廠更要求10月報價全面上調3～5美元，不過目前買賣雙方針對價格正在角力當中，能否漲價要到10月下旬才會比較明朗。