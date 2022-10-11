台積電創辦人張忠謀日前接受美國哥倫比亞廣播公司訪問，提到台積電由於供應晶片給全世界，假如習近平的要務在經濟福祉，我想中共會節制，不攻打台灣。國民黨立委謝衣鳳今天（11日）質詢行政院長蘇貞昌時提到，若是台灣沒有台積電「護國神山」，該怎麼辦？蘇貞昌回應，台灣需要台積電，台積電也需要台灣這樣自由、開放，可以各方面發展的國家，而且世界更需要台積電，需要台灣在供應鏈上的堅韌地位。

蘇貞昌今天繼續率領內閣部會首長至立法院列席備詢。謝衣鳳質詢指出，張忠謀曾受訪表示，若發生戰爭，台積電會被摧毀，一切將難逃被毀劫數。假如習近平的要務在經濟福祉，我想中共會節制，不攻打台灣。

蘇貞昌回應，其實今年8月美國眾議院議長裴洛西來台時，總統蔡英文邀請裴洛西共享午宴，宴會上的嘉賓就有台積電董事長劉德音、張忠謀。蘇貞昌說，劉德音曾受媒體採訪說過，中國就算使用武力拿下台積電的晶圓廠，也無法迫使台積電的工廠運作，因為維持運作更依賴台灣過去人才的累積與先進技術的合作。

蘇貞昌指出，這次張忠謀說得更明白，若是中共武力侵台，將台積電也毀了，將對世界的半導體、晶片的供應鏈造成災難，因此從此角度來看，中國攻打台灣不但一無所獲，還會得罪全世界。

謝衣鳳接著問道，所以我們很需要台積電，那萬一台積電離開了，台灣怎麼辦？蘇貞昌回應，我們需要台積電，台積電也需要像台灣這樣自由、開放，可以各方面發展的國家，另外，世界更需要台積電，世界更需要台灣在供應鏈上的堅韌地位。

蘇貞昌表示，總統昨天國慶演說中特別提到，台積電是供應鏈上的重中之鑰。他說，台灣讓台積電能在幾十年之間有如此規模的發展，是台灣的環境與台積電傑出的人才所共同培養，世界也藉台積電的例子看到台灣的發展，因此國際企業大廠才願意紛紛來台設立總部、研究中心，讓台灣被世界肯定與支持。