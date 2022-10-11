俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，俄羅斯願意與西方就烏克蘭戰爭進行對話，也不會拒絕俄美兩國元首在下個月20國集團（G20）峰會期間會面。
路透社報導，拉夫羅夫接受俄羅斯國營電視台訪問時稱，莫斯科對於和西方就烏克蘭戰爭進行對話持開放態度，但迄未收到任何認真的談判提議。他宣稱，俄羅斯願意與美國或土耳其就結束這場戰爭的方式進行接觸。
拉夫羅夫說，美國官員，包括白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby），曾宣稱美國對談判持開放態度，但俄羅斯已經拒絕。他說：「這是個謊言，我們並未收到任何認真的邀請，要跟我們接觸。」
拉夫羅夫還宣稱，美國實際參與烏克蘭戰爭已有很長一段時間。他說：「在我看，美國人實際上已參與這場戰爭很長一段時間。」「這場戰爭正被盎格魯-撒克遜人（Anglo-Saxons）控制。」
不過他表示，俄羅斯不會拒絕蒲亭總統與美國總統拜登在11月中旬印尼舉行G20峰會時會晤，若收到這一提議，會予以考慮。他說：「我們一再表示，我們從不拒絕會面。」
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