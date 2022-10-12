台股今天跌破13000點，不過，金管會允許壽險業資產重分類等措施，壽險公司增資壓力緩解，盤中賣壓消化後，金融股領軍反彈，富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)及中信金(2891)等金控股全面翻揚，金融類股指數也由黑翻紅，漲幅達到0.8％。

金控股公布獲利，股市債市不佳，加上產險子公司受到防疫保單理賠拖累，侵蝕金控獲利，15家金控中，富邦金、兆豐金(2886)2家轉為虧損，整體金控獲利大幅縮水，單月只剩下139.99億元。

法人認為，壽險及壽險為主體金控9月獲利持續走弱，雖匯率因美元升值處於有利位置，但股債持續逆風，其中，美國10年期公債殖利率自3.2％大幅上揚63基本點到3.83％，股市則多有雙位數下滑。

金管會允壽險進行資產重分類，將緩解增資的燃眉之急，有利於壽險淨值比回升。但股債市大幅反轉快速修復淨值可能性低，股債依舊受到Fed強勁的升息，預期減損壓力仍存在。

金融指數8月以來1617點高點到今天1412點低點，跌幅達到12％，國泰金股價甚至見到3字頭，兆豐金今天也一度破30元關卡價位。但盤中政府基金點火明顯，金融類股急速翻揚，漲幅衝上0.8％。