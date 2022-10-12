隔夜英國央行宣布本周五過後將停止緊急購債行動，英鎊應聲重挫、英國債市再度陷入動盪，不但波及周二美國金融市場，亦在周三亞洲市場再掀波瀾，目前亞洲股市跌至兩年低點，美元持續走高亦導致日圓貶破146大關。

目前MSCI（除日本外）亞太指數跌0.87%。

英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）周二表示，英國金融市場正面臨重大風險，但任何市場干預都只能是暫時性的措施，他重申英國央行將於10月14日過後結束購債行動，並敦促各退撫基金爭取在剩下的3天內重新平衡投資部位。受此打擊，在周三亞洲時段，英鎊跌至兩周低點1.0949美元，

雪梨Barrenjoey首席宏觀策略師Damien Boey表示，就英國的情況而言，他們的通膨率很高，而其財長Kwasi Kwarteng的財政政策實際上只會把通膨推得更高，這其實是迫使英國央行去做更多工作，英國債市的風險溢價（risk premium）已經升高很多。

此外，美元升破146日圓，為1998年以來首見，並改寫24年高點，稍早前一度觸及146.34，已促使東京當局放話在需要時，將採取必要措施以維持外匯市場穩定。上個月日圓貶至145.9兌一美元時，迫使日本當局罕見出手，在匯市大賣美元以拉抬日圓。

根據財務省9月底公布的官方數據，日本政府進場干預總計砸下多達2.8兆日圓（約197億美元），儘管力道小於市場估算的3.6兆日圓，但仍是動用了近15%的干預準備金，創下日本歷來力道最大的干預行動。

其他貨幣方面，對風險敏感的澳元跌至0.6247美元，創下2020年4月來新低。在離岸市場，美元兌人民幣漲0.15%，報7.175元，稍早前一度升破7.18價位。韓元小升0.17%，報1,432.7兌一美元，稍早前南韓央行宣布升息50個基點。新台幣貶破31.9元兌一美元。