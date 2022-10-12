大陸堅持動態清零政策，除《人民日報》、新華社、央視三大綜合央媒外，財經專業央媒《經濟日報》也繼11日發表〈精準防控疫情不容鬆懈〉後，12日再推專文〈保持定力鞏固抗疫成果〉，對於外界主張「一些國家已經宣布疫情結束」、「很多是無症狀感染者」、「疫情防控影響經濟」等要求解除防控措施理由，一一駁斥釋疑。

文章指出，近段時間，各地認真落實常態化疫情防控舉措，確保人民群眾度過一個健康祥和的十一假期，沒有發生規模性疫情。這再次證明中國的疫情防控政策行之有效。與疫情暴發初期相比，當前防控物資儲備更加充足，防控技術保障更加有力，防控機制更加成熟，因此保持定力成為鞏固防控成果的關鍵。

文章稱，有人說，一些國家已經宣布疫情結束，解除防控措施，還有必要堅持嗎？需要看到，疫情暴發不以人的意志為轉移，更不是「宣布」結束就能結束。許多國家的疫情一再反覆，新冠感染、住院和死亡人數上升。世界衛生組織也發出警告，新冠肺炎疫情疊加流感，北半球的冬季不容樂觀。目前疫情防控成果是制度優勢的體現，很多國家主觀上想迅速控制疫情傳播，客觀上卻做不到，「躺平」是無奈不是瀟灑，是被動不是豁達。

也有人說，現在很多是無症狀感染者，防控與否無所謂。真實情況是，備受後遺症困擾的感染者不在少數。有的人嗅覺遲遲不能恢復，有的人在「腦霧」困擾下階段性失憶，有的人身體機能「迅速下降了十幾歲」，而且這還只是已經表現出來的症狀，還有多少隱憂會在未來顯現尚未可知。那些所謂無懼感染的人，是否真的瞭解後遺症？是否想過疫情蔓延開來對老年人和基礎病人群等所造成的生命健康和公共安全的巨大風險？

還有人說，疫情防控影響經濟。首先要認清，當前全球經濟低迷是多重因素導致的，不能把積極的疫情防控當成「背鍋俠」，很多抗疫「躺平」的國家並沒有因此在經濟上「躺贏」。實踐證明，只有疫情防得住，經濟才能穩得住。堅持「動態清零」，用最小的代價實現最大的防控效果，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，有力保證了中國經濟穩中求進、穩中向好的基本面。

文章表示，而且，各地防控措施精準化程度都在不斷提升，盡力縮減對人們工作生活的影響。還要看到，低保邊緣人口新增納入保障，靈活就業享受津貼，助企紓困措施期限一再延長，「三公」經費持續壓減，全社會都在為穩增長努力。

面對狡猾多變的病毒和輿論場上各種各樣的雜音，一定要保持定力，做明白人，毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，保持定力鞏固抗疫成果，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。