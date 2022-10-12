凱擘大寬頻於2020年領先市場推出1G光纖上網＋Wi-Fi 6服務，經營區內可供裝範圍超過90％，並以每月999元的實惠價格，讓用戶看得到也申辦得到，今年再度提供免費租用3台Mesh Wi-Fi連網神器(含主機)，隨時都能享受居家上網零死角的飆網快感，帶動整體寬頻網路滲透率突破60％。

另外，凱擘大寬頻也陸續帶來多元創新的數位匯流服務，2014年推出的「HomeSecurity居家防護」服務便開創有線電視導入安全防護服務先例，爾後接連釋出「HomeSecurity店家防護」、「智慧社區」等一系列服務。去年，凱擘大寬頻更響應防疫政策，與地方政府合作，協助全台各大傳統市場建置即時影像及廣播系統，落實強化採買人流、出入口管制等必要防疫作業，達到全面性的市場分流機制。

在數位匯流服務部份，凱擘於2020年導入AI人像辨識技術，將HomeSecurity系列服務全面升級。旗艦版HomeSecurity AI居家防護以透過手機APP觀看遠端高畫質即時影像的方式，隨時關注家中老人、小孩和寵物狀況，開啟AI影像辨識後，遇人入侵便會主動告警，還有雲端儲存功能，可以全時錄影2天、智慧縮時回看7天影像。

凱擘12日宣布，申辦120M光纖上網＋HomeSecurity AI居家防護方案，每月超值價699元。HomeSecurity AI店家防護不僅結合AI影像辨識主動告警、數位即時監控、光纖上網功能，並與富邦產險合作，提供每年最高36萬元的竊盜損失補償保障，降低店家損失。

申辦120M光纖上網＋HomeSecurity AI店家防護方案，每月優惠價999元，無論營業或非營業時段都宛如隱形保鑣，全天候守護店家安全。

針對社區、村里管理，凱擘也推出智慧社區服務，提供全方位客製化解決方案，整合社區監控、停車場管理、環境控管等服務，搭配專屬社區達人APP管理平台，方便住戶掌握即時資訊，同時提升社區安全及管理效率，一通電話即享專人評估、安裝服務，最完整的智能管理服務一次到位，生活品質、安全有保障。