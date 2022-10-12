2022年「台灣國際水周(TIWW)」將於10月13日至15日在台北世貿一館登場，該展順應國際水資源循環永續及智慧化管理趨勢，匯聚我國政府代表及全球指標企業，展出水利產業最新技術及完整的解決方案。外貿協會也於上周舉辦展前記者會，邀請5家參展商搶先曝光亮點產品，為即將登場的展覽拉開序幕。

外貿協會秘書長王熙蒙表示，淨零碳排是近年工商業界熱烈討論的話題，其中「水」是最重要議題之一。TIWW 2022聚焦「再生水處理」和「智慧水科技」，邀請國內外指標機構及業者展出各式水科技解決方案，搭配國際論壇及周邊活動，促進水資源永續發展。

水利署副署長王藝峰表示，台灣近來面對百年大旱的挑戰，水利署以「開源、節流、調度、備援」四大面向，發展海水淡化及再生水，並利用水監測及管理設備進行區域內水調度。今年水利署邀請22家指標企業參加台灣國水周，提升全民對水利產業的關注，共同打造韌性的水台灣。

展前記者會所邀請的參展商包含以環保減塑為目標，研發高效能「PP濾芯」的笠毅工業；開發兼具工藝之美及現代化科技的「智慧控制飲水系統」的宮黛科技；長年致力於「智慧水聯網」建置的弓銓企業；積極推廣「智慧水務服務平台」的基士德環科；以及帶來「超導體海水淡化系統」的主典興業，展示最新符合ESG、科技造水及智慧水管理的技術與成果。

水相關設備和技術攸關民生與經濟發展，從前端汙水處理、節水技術、水務管理，到後端飲用水淨化，台灣已累積豐富的水利實務經驗。因應產業發展，今年TIWW特別以「水再生循環」為主軸，吸引逾80家國內外指標企業參展，包含來自英國、荷蘭、新加坡、馬來西亞、中國及印度共6國企業和媒體，展出水循環與再生水處理、輸送儲存與配件、智慧水科技、終端淨水與飲用水及綠色基礎建設與公共工程等相關設備和技術。

展覽期間亦舉辦「熱門產品發表會」、「TIWW Tech Talk–水再生循環及科技造水」及「水資源講座–水足跡與水危機！？」等活動，同期還有水利署主辦之「綠色永續下創新水戰略」國際論壇，齊聚來自全球的產業專家及亮點參展商，藉由專業展出、創新產品和技術交流，促進水資源產業最新發展及商機。

「台灣國際水周(TIWW)」為全台唯一之水資源產業國際專業展，提供參觀者接軌國際市場商情、尋找策略夥伴及拓展海外市場的最佳平台。