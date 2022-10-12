聯準會於9月第三度升息3碼，而「利率點陣圖」指引未來升息路徑將達4.6％。根據聯準會官員所預估的利率落點，顯示聯邦基金基準利率將於今年底達到4.4％，2023年的利率目標區間則為4.6％，點陣圖也暗示聯準會可能於2024年降息。投信法人指出，目前投資級債利率水準約5.2％，甚至超過2020年新冠期間的高點，擇機進場正是時候。

施羅德(環)環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，最佳的投資機會往往出現在經濟衰退的過程中，所以就算未來幾個月的成長前景持續黯淡，投資人也不需要過度悲觀，反而應該掌握逢低布局的投資機會。

王翰瑩表示，目前是投資債券的好時機。目前美國投資級債券利率目前約5.2％，根據歷史經驗目前投資債市之後1年的報酬率可望有雙位數，顯示不但債市的投資價值優於股市，也同時宣告債券投資甜蜜點到來。

此外，最新經濟預估顯示通膨趨勢逐年往下，市場對經濟的擔憂可能超過通膨。而於利率相對高點進場，未來半年或一年期間通常上漲。鑒於股市恐持續震盪，以及對經濟成長可能陷入停滯的擔憂，債券在如此環境下更是合適的核心配置。