觀察總體經濟環境，各類債券債息收益上升，及通膨預期下降，經濟成長趨緩或甚至陷入衰退風險，殖利率墊高、景氣趨緩前景，開啟債市投資機會，有利留意債券防禦功能機會。

富蘭克林西方資產團隊認為，現在的市場環境是通膨很高，但並沒有其他的不均衡現象，企業或個人都沒有過度槓桿的狀況，也沒有資源錯置，與過去經濟衰退的情景不同。一旦通膨問題解決，經濟還是可持續擴張，企業仍能持續獲利，不會像過去經濟的不均衡現象需要非常多年去修復，因此即便進入衰退，也將是輕微的。

富蘭克林西方資產團隊指出，企業在疫情期間即便有許多的經濟活動停止，但仍維持很好的利潤度過難關，預期投資級企業債違約率可望維持低水位，非投資級債違約率雖然會上升，但預期不會像過去循環達到8％至10％，甚至更高的違約水準，因為目前企業資產負債表非常強勁，目前違約率約2％，市場價格已過度反映可能的違約風險。

富蘭克林證券投顧表示，隨著各類債券債息收益上升及通膨預期下降、經濟成長趨緩或甚至有陷入衰退風險的總經環境，投資人可留意債券防禦功能，以美元複合型債券產品為核心配置，並可依個人風險屬性，配置防禦性的高品質藍籌公司短期債券，以防範經濟衰退與利率波動風險，積極布局可留意較高殖利率的非投資等級債券進場機會。