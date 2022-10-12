紡織龍頭遠東新（1402）董事長徐旭東表示： 今年TITAS紡織展最大的優勢在於台灣的紡織業進步卓越，強調以突破多功能性、複合性的材質為主，紡織不僅僅是時尚的展現，更打造全方位的功能性以外，讓材質順應氣候冬暖夏涼，更強調對環境友善的海陸空的永續環保纖維材質，且遠東新世紀在紡織產業鏈從上中下游皆配合永續發展，要用台灣的技術引領世界的紡織產業。

呼應全球淨零碳排趨勢，遠東新今年以永續及減碳為主軸，將展區中央劃分出Spun Yarn、Filament、ISPO國際大獎、IDM x FEFC、Knitting ＆amp; Dyeing和Research ＆amp; Development等六大專區，凸顯一條龍的生產優勢，與綠色研發成果。

展區的四周則以Everyday、Everywhere、Everyone及永續為主題，搭配遠東新世紀為世界盃足球賽、NBA等重要運動賽事提供的球衣，象徵遠東新的環保產品已無所不在，融入每位民眾的日常生活。

面對景氣循環，徐旭東顯得有耐性，指出目前全世界景氣上上下下，沒什麼了不起，股市被美國拉下來，過陣子就會上去。