被指「卡蛋」！花敬群曝大巨蛋審查過程 批北市府仍在包庇、護航

針對台北市長柯文哲批評內政部卡大巨蛋審查，內政部次長花敬群13日說明審查過程指出，北市府各單位直至8月底才派代表出席，顯示北市府對審查的關懷不足。他直言，北市府仍在包庇、護航，沒有站在地方主管機關的角度監督公共安全。

內政部日前通過大巨蛋排煙測試審查，預計明年6月完工。花敬群曾透過臉書發文批評，台北市政府對大巨蛋避難層認定前後反覆，遠雄公司則不願就排煙檢測部分依國家標準提報，再加上北市府屢屢包庇，致使審查遲至日前才終於通過。他直言，柯市府處理大巨蛋議題荒腔走板，實在對不起台北市民。

內政部長徐國勇13日指出，大巨蛋現在並不是審查通過，而是審查同意測試方法。花敬群則解釋，消防署針對燃煙測試一共進行5次審查。前3次審查，內政部皆要求台北市政府建管處、都發局與消防局派員了解，實際上北市府卻只派一名技正，都發局與建管處則未派員出席。

遠雄公司部分，花敬群說，在第3次審查會之前，遠雄公司以及內政部測試團隊、模擬測試團隊共3組人員曾接受委員質詢，卻始終無法取得一致答案，故當時委員會要求遠雄公司下次應派決策層級人員出席。

因此，花敬群指出，在7月21日之前，遠雄公司參與燃煙測試決策，以及北市府對於審查的關懷，皆遠遠不足。

直至8月底，花敬群說，北市府各單位才派代表出席小組會議，遠雄公司也讓出有決策力的副總經理出席，燃煙測試執行方法此時取得共識，並於9月底同意遠雄公司提出的方法，後續要等北市府接續處理消防設備、燃煙測試，消防避難審查工作才能告一段落。

面對北市府批評卡大巨蛋審查，花敬群強調，他不做口水戰。實際過程已經說明清楚，北市府昨日發言也沒有說到重點，甚至說法有誤。比如，北市府說要燃燒汽油而非酒精，實際上最後決議結果是採燃燒酒精。

花敬群批評，北市府仍在包庇、護航，沒有站在地方主管機關的角度監督公共安全，一切的事實都很清楚，可以攤開來說明白。