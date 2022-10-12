台北市長柯文哲11日再稱，大巨蛋防火避難審查被卡，內政部消防署稍早發聲明嚴正駁斥，表示主因是北市府耗費整整一年，延遲督促遠雄說明煙控模擬試驗導致，消防署多次催促才提出符合國家標準改善說明，呼籲柯文哲「勿再推給中央」。

消防署表示，消防技術審議委員會9月29日召開小組會議審議大巨蛋煙控性能審核認可複審時，遠雄在會中針對煙控性能現場模擬計畫相關試驗條件充分說明、依國家標準規範配合修正，再經會議審慎討論，決議同意於限制條件下予以審核認可，並於今日提技術審議委員會同意備查。

消防署指出，大巨蛋公安不容打折，市民生命無價，委員會一直秉持相同客觀與專業立場，依審議程序進行審查及提供改善意見，北市府與柯文哲應善盡督導責任，共同把關大巨蛋公共安全，不要等到發生人命傷亡造成無法彌補之憾事後。再來要求遠雄檢討改善。

消防署說，後續將由台北市消防局依遠雄巨蛋公司辦理體育園區消防安全設備圖說變更審查，於現場消防安全設備安裝完成後，會和遠雄共同實施煙控性能現場試驗，並辦理竣工查驗，共同維護市民公共安全，並提供全民安心的休閒活動空間。