由於13日美國即將公布CPI，受到前一日公布PPI整體降幅有限，市場擔心數據恐不如預期，加上台積點法說，大盤在不確定因素壟罩下，指數出現整理，由於目前市場觀望態度濃，加上近期國際股市表現弱勢，終場加權指數下跌270點，收在12,810點，成交量為2,080億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，國際貨幣基金（IMF）公布最新《世界經濟展望》報告顯示，對今年全球經濟成長預期不變，仍維持在3.2％，但明年的經濟成長預期將下調至2.7％，最糟的情況還沒到來，至於對於我國今年經濟成長率預估3.3％、通膨率3.1％，數據雖然比全球許多國家都來的好。

不過，明年整體仍較今年下滑，預期在全球通膨明顯，帶動升息，金融面緊縮，造成需求面縮減。

俄烏戰爭目前仍持續，會牽動供應鏈跟供給面受阻；加上大陸經濟再趨緩，不只牽動供給面，需求面也受影響，國發會主委龔明鑫表示，9月的景氣對策訊號只差1分就會到「黃藍燈」，預期不排除變燈，也顯示下半年旺季恐不旺。

美國9月生產者物價指數（PPI）增幅超過預期，顯示通膨仍持續升溫，可能讓聯準會繼續維持激進升息策略，數據也呼應克里夫蘭聯準銀行總裁、握有今年聯邦公開市場委員會投票權的梅斯特（Loretta Mester）先前發言：「儘管央行今年大幅升息，但仍未控制住不斷飆升的通膨，因此，需要進一步收緊貨幣政策」，預期CPI整體下滑速度也會比照PPI，市場仍對於通膨隱憂存在一定程度的擔心。

在市場擔心程度壟罩下，櫃買市場股市再度出現重挫，跌幅明顯大於加權指數，二市場同步破底，由於櫃買市場弱勢，顯示市場信心不足，短線跌勢若未收斂，盤勢走勢偏弱。