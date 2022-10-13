美國政府明天將公布重要通膨數據9月消費者物價指數（CPI），投資人保持觀望，美國股市主要指數今天走勢震盪，雖然開盤走高，但終場小跌作收。
道瓊工業指數下跌28.34點或0.10%，收29210.85點。
標準普爾500指數下挫11.81點或0.33%，收3577.03點。
那斯達克指數下滑9.09點或0.09%，收10417.10點。
費城半導體指數挫跌19.89點或0.90%，收2198.60點。（譯者：陳正健）1111013
美國政府明天將公布重要通膨數據9月消費者物價指數（CPI），投資人保持觀望，美國股市主要指數今天走勢震盪，雖然開盤走高，但終場小跌作收。
道瓊工業指數下跌28.34點或0.10%，收29210.85點。
標準普爾500指數下挫11.81點或0.33%，收3577.03點。
那斯達克指數下滑9.09點或0.09%，收10417.10點。
費城半導體指數挫跌19.89點或0.90%，收2198.60點。（譯者：陳正健）1111013
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。