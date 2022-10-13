美國政府明天將公布重要通膨數據9月消費者物價指數（CPI），投資人保持觀望，美國股市主要指數今天走勢震盪，雖然開盤走高，但終場小跌作收。

道瓊工業指數下跌28.34點或0.10%，收29210.85點。

標準普爾500指數下挫11.81點或0.33%，收3577.03點。

那斯達克指數下滑9.09點或0.09%，收10417.10點。

費城半導體指數挫跌19.89點或0.90%，收2198.60點。（譯者：陳正健）1111013

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