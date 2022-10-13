學生上下學時學校都會派出導護志工在第一線守護學生過馬路的安全，桃園市教育局每年補助學校升級導護裝備，今年有160所學校申請核准，總經費高達390萬元。教育局統計，市內目前正式編制的導護志工有近5000人，若領有志願服務紀錄冊除了可以登錄服務時數外，至全台有些觀光景點更能享有優惠折扣，為此每年都辦理研習，鼓勵志工參加後成為正式編制人員。

教育局表示，每年皆有編列經費補助各級學校添購、升級導護裝備，今年有約160校申請核准，添購的項目包含因應疫情、免脫口罩的電子哨，提升導護過程安全性的反光帽及反光背心，還有一些基本導護用具，像是交通錐、導護旗幟、指揮棒等，另有雨天值勤所需的反光雨衣及雨鞋等裝備。

教育局說，全桃園光導護志工目前就有將近5000人，其中有很多人是純粹因為熱心來幫忙，並不計較志工時數，因此有不少人並沒有領取志願服務紀錄冊，為非正式編制志工，市府每年辦理約3至5場「導護志工交通服務隊輔導研習」，提供學校新進導護志工相關交通安全課程及導護技能培訓，輔導導護志工領取志願服務紀錄冊，成為正式編制志工。

教育局指出，正式編制的志工，市府會協助辦理保險，另還可在全台不少觀光景點購票時享有志工優惠福利，感謝熱心的家長及社區民眾擔任導護志工，以身作則保護幼童的社會精神，鼓勵更多民眾加入學校導護志工行列，共同守護孩子交通安全，讓孩子可以快樂出門，平安回家。