「財訊金融獎」今(13)日揭曉得獎結果，國泰金（2882）整合集團資源，以科技創新打造符合客戶需求的金融服務，本屆偕同子公司國泰人壽、國泰世華、國泰證券及國泰投信，在專家評選的「金控永續獎」、「FinTech創新應用獎」，以及採電話問卷調查的「消費者金融品牌大獎」領域，一舉囊括十項大獎肯定，成為本屆「2022財訊金融獎」的最大贏家。

國泰金控於本屆財訊金融獎獲得「金控永續獎優質獎」肯定。今年適逢國泰成立60週年，揭櫫以科技創新、企業永續ESG為集團兩大DNA，善用金融核心職能，與利害關係人互利共好，推動台灣永續發展、責任投資及氣候行動，透過議合與倡議，促進產業提升，並於營運積極落實ESG，發揮金融業的永續影響力，也因此獲得金控永續獎殊榮，展現企業永續經營韌性。

國泰人壽第七度榮獲財訊金融獎－「壽險客戶推薦」、「壽險服務」兩項消費者金融品牌最高殊榮金質獎。繼去年領先同業推出「CVX泰好保」零接觸遠距服務平台後，今年打造「自由配個人保險平台」，讓民眾輕鬆搭配理想中的保單；近期更與國泰世華銀行共同推出兼顧「儲蓄」與「保障」的跨界金融服務「利即保」，不斷推出數位創新產品與服務，帶給大眾超越期待的體驗。

國泰世華整合核心通信技術、建置身分驗證中心、打通資料共享機制，投入系統前端重整及銀行與集團後台架構串聯，發展出網銀App開立證券戶、保險申購、定期定額投資等跨子公司金融服務，解決客戶過去碎片化金融管理的痛點，於本屆財訊金融獎榮獲「本國數位銀行金質獎」、「本國銀行客戶推薦優質獎」、「銀行服務優質獎」三項大獎肯定，未來將持續以「人」為核心的服務理念，洞察客戶需求，創新設計最便捷、快速的金融服務體驗。

國泰綜合證券結合集團資源，突破傳統券商營業時間及服務量能的限制，首創「智能客服『阿發』線上申購ETF IPO」，最快僅需3分鐘即可完成ETF申購的對話式創新服務，嶄新的AI數位客服下單模式獲得本屆FinTech創新應用獎「最佳金融科技證券優質獎」殊榮。

國泰綜合證券今年進一步整合「股票快選」、「股票抽籤」、「定期投資」及「帳務庫存」等多樣功能至「國泰證券App」，獲得「最佳券商服務優質獎」肯定，成為投資人心目中證券投資的首選理想品牌。

國泰投信以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進，運用集團資源並挾龐大集團通路與廣大客戶優勢，滿足投資人多元與全球化需求，近年來，產品線除了抓住投資人偏好，更接軌國際趨勢，除了發行國內唯一結合ESG+高股息的國泰永續高股息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代碼：00878)之外，2021年率先推出全球唯一且是台灣首檔完整鎖定電動車供應鏈的國泰全球智能電動車ETF(證券代碼：00893)，今年9月推出全台唯一全球市值型ETF—國泰全球品牌50 ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) (證券代碼：00916)，總是領先市場為投資人搶占先機。迄今(截至8月底)，國泰投信ETF規模逾新台幣3,997億元，較去年同期年增29%；ETF受益人數已超過146萬人，年成長近1倍，成效卓越極受市場青睞，獲得消費者金融品牌獎「最佳本國基金公司客戶推薦優質獎」肯定。