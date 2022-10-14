行政院宣布13日起放寬入境檢疫，低迷許久的觀光、百貨業，即將迎接解封商機。信義全球資產公司觀察，隨著防疫政策逐步放寬，業者看準先機提前布局，台北、高雄都有商業開發案加持，店面商場呈現北、高齊發態勢，將帶動區域整體發展，實體店面可望終結寒冬，迎來嶄新契機。

自2019年底起，疫情蔓延全球，重挫實體店買氣，但隨著邊境解封，休閒觀光、實體店面逐步回溫，投資人也重拾信心，布局商用不動產。從內政部公布之建照核發統計數據可觀察到，2021年至2022年H1六都商業類建照核發總樓地板面積為43萬坪，其中台北9萬坪、高雄16萬坪，佔六都商業類建照核發總樓地板面積超過5成，隨著疫情趨緩，北、高商圈百貨市場將熱鬧登場。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛觀察，台積電南遷設廠創造利多，活絡南部商用不動產市場，業者看好高雄發展搶先布局，目前已知有多項商場開發案正在進行，例如今年甫動工的高捷凹子底站旁商業區開發案，規畫興建北高雄最高的摩天大樓，空間規劃涵蓋商場、辦公室、旅館等，鎖定觀光需求也打造了城市水族館。

而台北市作為全國重要商業聚集地，先前受疫情影響有不少實體店舖搬遷或結束營運，但觀察實價登錄已揭露之資訊可發現，總計2022年前三季北市店面交易規模來到72.5億，其中中山區為大型百貨、店面、銀行等聚集地，店面交易規模21.3億，登今年交易熱區之冠，其次為松山區的11.9億及大安區的6.7億，且松山區截至目前為止的統計交易規模，就已超越去年的8.2億，顯示市場復甦、市況有逐漸轉好的趨勢。

林建勛進一步指出，隨著防疫政策逐步開放，外出購物、聚餐、旅遊人潮出籠及伴隨而來的報復性消費，將為觀光及零售市場挹注商機，預期店面交易市場可望逐步回溫。其中有兩類產品值得關注，第一種是純收益型店面，例如帶長期租約的金融機構、連鎖零售商店，但需注意疫情期間租金方面可能多有調整，影響租金投報率水準；另一種則是兼具租金收益與改建開發效益的透天店面，由於台北市目前可供開發的土地稀少，這類店面在整合規畫期間仍有租金收益，同時還具備改建開發的靈活性，投資人未來可視市場時機改建推案，此類店面產品進可攻、退可守，將受到青睞。