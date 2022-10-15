花蓮縣新城鄉博愛路知名的佳興冰菓店昨（14）日晚間10時許發生火警，現場全面燃燒且電線爆裂聲相當驚人，消防局動員大批警義消到場灌救，台電也趕往實施斷電，初步懷疑冰櫃冷藏區為起火點，詳細起火原因仍有待調查。

花蓮縣新城鄉佳興冰菓店昨（14）日晚間失火，現場頻傳電線爆裂聲響。（民眾提供）

佳興冰菓店為新城老街上60年老店，以檸檬汁聞名，廣受遊客喜愛，不過老店在兩年前就曾因瓦斯行送錯鋼瓶，加上老闆操作不熟悉，導致瓦斯氣爆，濃煙和大火伴隨爆炸巨響竄出，66歲楊姓老闆及4名員工為了撲滅火勢，慘遭燒燙傷，所幸送醫後都無生命危險。

昨（14）日晚間10時許，老店再因不明原因起火，民眾報案看見現場濃煙冒出，整條博愛路上全是煙，由於附近平房相鄰加上鄰近國小，花蓮消防局派遣8分隊、20多輛消防水車，並動員40多名警義消趕往灌救，現場大火夾雜濃煙燒熔電線，不時傳出爆炸聲響嚇壞民眾，台電人員也緊急趕抵現場斷電，所幸屋內2人已逃離火場，無人傷亡，財損超過百萬元。

據《ETtoday新聞雲》報導，這次火警初步調查，火花是從冰櫃冷藏區域竄出，由於屋況老舊、電線管路也不知是否有更新，現場又有大量冷藏設備，懷疑那邊就是起火點。不過詳細起火原因還要進一步調查釐清。