救護車擔任搶救人命的重責大任，若一響笛，所有車輛都必須停下讓路，但近日就有網友發現，救護車車頭上的119竟然印反，讓她忍不住懷疑「是我眼睛業障重」，引發討論，也釣出許多內行人解答。

女網友在臉書《路上觀察學院》PO出一張救護車照片，只見照片中救護車車頭上的119，竟然是印反的，原以為是鏡子關係，但下方車牌方向卻是正確的，讓原PO百思不得其解，直問「是我眼睛業障重嗎？」

女網友看到救護車車頭119印反，百思不得其解。(圖／路上觀察學院)

不少內行紛紛解答：「這是故意的啦」、「給前面車子後照鏡用的」、「這樣前面駕駛透過後照鏡，看到的就是正的119了」、「不只台灣啊，歐美香港都是這樣」、「除了119，AMBULANCE也是刻意印反的」，也讓其他網友直呼長知識。

事實上這已經不是第一次被問到，先前也有網友PO照詢問，當時新北市消防局也表示，考量到近年車輛隔音越來越好，或是可能有些駕駛聽力並不好，閃爍燈在白天也不夠明顯，所以才會參考歐美做法，搭配印反的119與英文字，讓前方車輛察看後照鏡時能快速辨認。