狂咳、聲音沙啞、發燒竟不是染新冠肺炎，診所兒科醫師徐嘉賢指出最近很多人得了「RSV呼吸融合病毒」，不只兩歲以下幼兒，連大一點的孩子甚至大人都會得到，且病毒非常難搞，很多患者都咳嗽兩個禮拜以上。

徐嘉賢日前在臉書發文，指出RSV呼吸融合病毒的特徵是狂咳、超多痰、聲音沙啞，有部分的人會發燒、呼吸急促，最近門診幾乎一半的患者都是這個狀況，也已經不再局限在兩歲以下的幼兒，連年齡大一點的孩子甚至大人都會得到，是非常難搞的一隻很強的病毒，很多患者會咳兩個禮拜以上，父母都被搞到人仰馬翻，還有爸爸媽媽帶小孩來看病，爸爸累暈，把呼吸融合病毒聽成「夫妻融合病毒」，在診間鬧笑話。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，RSV是單股的RNA病毒，好發於秋季至春季，在台灣一年四季都會出現，主要藉由飛沫或接觸傳染，潛伏期約為2～8天，會在人類呼吸道細胞繁殖並破壞，造成發炎反應，使細支氣管水腫並發生黏液阻塞。

疫情指揮中心發言人莊人祥也表示，目前在社區上有多種呼吸道病毒在流行，上周流感陽性個案通報共有184例，而RSV近4周的陽性檢體則介於12～118件之間，不管是小兒或成人都要注意，幼兒要注意RSV，肺炎鏈球菌則是大人小孩都可能感染。