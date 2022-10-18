新北市鶯歌公有市場歷經2年整治，除了更新軟硬體設施，也在2樓打造美食廣場，今日開幕吸引大批人潮，熱情店家與新北市長侯友宜合照。（蔡雯如攝）

新北市鶯歌公有市場歷經2年整治，除了更新軟硬體設施，也在2樓打造美食廣場，今日開幕吸引大批人潮。（新北市市場處提供）

新北市鶯歌公有市場已有40多年歷史，因內部設施老舊不堪，常有漏水、破損狀況，2樓空間又擺有神祖牌、神像，周邊居民避而遠之，人潮奚落。新北市市場處歷經2年整治，除了更新軟硬體設施，也重新將外牆拉皮，並在2樓打造美食廣場，招募23家各國料理，使市場煥然一新，市府今舉行「新北第一站精鶯美饌」開幕式，吸引大量人潮聚集，獲得不少在地民眾肯定。

市場處指出，鶯歌公有市場是地下1層、地上3層的建物，過去因環境老舊、沒有電梯，無法吸引人潮，地方頻頻反應，希望市場能夠改善，為了重整市場，市府去年斥資9000多萬元改善鶯歌公有市場，從市場外觀做起，以「鶯歌紅」為主要色調，利用老街意象的磚紅牆面取代原有的抿石子外牆，並更新水溝、地坪及建物整體防水。

另外，市府也重整了2樓空間，由於內部放置了許多舊攤商遺留下來的神祖牌、神像，甚至還有一名老婦住在裡面，市場處為了改善空間，歷經數月溝通才能動工，成功打造為美食廣場，將鶯歌陶瓷文化與現代美食主題結合，引進甜點輕食、中式及異國料理，並導入空調、油煙及污水處理系統，以及無障礙廁所和哺乳室等設施，成功吸引特色商家進駐。

新北市長侯友宜今到場揭幕，並抽出美食廣場餐券套票、生活家電得主，侯友宜表示，他從小在菜市場長大，上任後第一個想做的事情就是改造市場，因此他請來工程專業的市場處長盛筱蓉負責改建，原本目標5座，她卻做了8座，態度認真負責。

侯友宜更為盛筱蓉抱屈，他說昨天被批評的樹林保安市場，積水問題是受到公園排水影響，強降雨一定會溢出，但鼓勵勝於批評，市場處也已經將公園排水加強，增加側溝陰井，好好做事的態度值得肯定。

市場處表示，鶯歌美食廣場營業時間是上午11時至下午9時，廣場有許多打卡牆面，為了鼓勵民眾消費，即日起至美食廣場單日消費達攤位指定金額，即可免費領取專屬茄芷袋，限量1000名，11月2日前使用NewTaiPAY掃描指定QRcode還可獲得100元點數，限量2000名，送完為止，詳情可至「精鶯美饌 鶯歌美食廣場」(https://www.facebook.com/YinggeFoodSquare)或「來新北逛菜市」(https://www.facebook.com/ntpcemarket/) 臉書粉絲專頁查詢。