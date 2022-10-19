由外貿協會及SEMI共同主辦的「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」周三於台北南港展覽1館盛大開展，今年Energy Taiwan首次串連「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」、「多元創能展」及「淨零永續展」五展，共有240家廠商使用1000個攤位，規模達歷年新高，年成長43%，為台灣最具規模的再生能源及淨零永續國際商展平台，以全新樣貌帶領業者探索零碳新商機。

外貿協會黃志芳董事長於開幕致詞時表示，淨零轉型歷程，就好比一次能徹底翻轉產業樣態的大型資訊革命，需要更多科技創新，帶來能源系統的改變及減碳技術的提升，也需要從國家、產業至個人全心投入，雖然是極大的挑戰，但也帶來最好的投資及成長機會。透過今年五合一展覽的加乘效果，整合前瞻產業的創新技術、產官學研的能量，期盼能串接起跨國合作與交流，實質促成與會企業的潛在商機。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸於開幕演說中指出，台灣2050淨零排放路徑不只是台灣對國際社會的承諾，更是我們要共同承擔的世代責任。為了帶動產業邁向能源轉型，SEMI透過「SEMI能源產業部」以及「全球半導體永續委員會」，雙向連結再生能源供給面與需求面的兩端，進行綠能政策及跨界技術發展之溝通交流，齊心加速綠色產業成形，一起形塑台灣淨零時代的國際競爭力。

中華民國蔡英文總統連續五年出席開幕典禮，並於致詞中提到今年是我國發展綠能以來「最風光、最亮眼的一年」，太陽光電設置量已達9.6GW，較2016年成長7倍，而離岸風電也快速成長，年底預計完成200座風力機，將東北季風轉為綠電資源。政府更將投入綠色能源前端技術開發，運用科技力協助企業一起走向低碳轉型。

「台灣國際智慧能源週」為綠能產業最具指標性的國際專業展，本年度再次齊聚再生能產業的指標大廠，五項展覽中規模成長最顯著的分別是「智慧儲能應用展」，較前一年有近100%的翻倍成長、「風力能源展」也成長近40%。「智慧儲能應用展」展示項目涵蓋儲能電池、智慧儲能系統、智慧電網、電動汽車及機車充電系統等解決方案，可在展覽中一次購足；「風力發電展」除了多國國際開發商，也能看到風電產業邁向國產化的成果，聚集了電力設施、水下基礎、海事工程、風場檢測、風力發電機組、零組件及控制系統及教育研訓機構等國內外供應鏈業者參與展出。

而今年新增的「多元創能展」及「淨零永續展」呈現更多元且富豐的新興能源及淨零碳排的解決方案。「多元創能展」展出內容以小水力、氫能、地熱能等新興能源為主，其中包括小水力綠能產業聯盟攜8家業者展出小水力發電相關產品及系統，而台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟與英國在台辦事處組成台英氫能館；「淨零永續展」則有知名企業台達電(2308)及士林電機展出智慧能源管理解決方案、台灣碳資產公司展出綠電交易服務、碳盤查及國際碳權媒合服務等。

為協助與會業者拓銷國際市場，展覽期間亦舉辦「綠能環保全球視訊採購大會」，透過貿協海外63個駐點洽邀買主參與，預計可與台灣廠商進行約計170場次的媒合洽談；展中國際論壇「企業永續創能，迎戰全球新局」則邀請到國內外產官學研界專家，針對綠能推動、永續轉型、低碳新商模等主軸進行專題演講，促進產業界對話交流。本年度台灣國際智慧能源週預計吸引超過1.7萬名業界人士觀展採購。