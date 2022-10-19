2030淨零目標在即，為推動能源轉型、展望市場趨勢。NextDrive聯齊科技今年以「2022邁向淨零，聚焦轉型最前線」為主題，展開兩大系列活動。以《2022台日能源高峰會》聚焦能源轉型前線商機，緊接著於Energy Taiwan台灣智慧能源週發表《新能源管理服務》帶領ESG企業，逐步邁向淨零願景。

首先《2022台日能源高峰會》活動現場共有超過兩百位台日相關業者齊聚一堂，並邀請多位台日國家級能源產業領袖、ESG指標企業經理人、智慧電網專家分享第一線新能源商機與技術應用，其中包括NextDrive創辦人暨執行長顏哲淵、台灣電力總經理王耀庭、日本東京電力Power Grid副社長岡本浩、中部電力事業創造本部部長佐佐木克之、國泰人壽副總經理郭文鎧、國家實驗研究院院長林法正等專家。分享淨零轉型時代下的電力調度解決方案、新能源管理服務、及電力數據應用等議題，備受業界高度關注。

緊隨其後10月19日至21日， NextDrive於Energy Taiwan台灣智慧能源週，展出「新能源管理」解決方案。以綠電顧問、能管系統、電力交易三面向，助企業搶佔新能源商機。透過整合太陽能裝置與儲能設備，為企業打造優於躉售回報率的自發自用微電網。並透過AI演算法分析，自動調控裝置達到最佳用電型態，並媒合電力交易市場商機，讓每家企業都可成為能源世代新「電」商。

台日能源高峰會聚焦於能源數位轉型、新能源管理，以及新能源數據應用等關鍵議題，希望藉由台日兩國能源觀點及應用實例分享，讓參與者都能更加深入理解能源轉型最前線的科技趨勢與落地應用。

走入淨零轉型時代，各家企業紛紛開始採取ESG行動，不僅整合產、用、儲電等資訊，也從碳盤查、RE100切入計算用電組成，更顯得ESG企業治理趨勢下，新能源管理的重要性。當各家企業都擁有自家EMS(Energy Management System)能源管理系統時，如何更近一步讓企業活用電力參與電力交易市場，也是未來智慧電網非常重要的議題。

NextDrive以VPP/DR為核心，推出新能源管理服務。透過3大管理模組RE EMS、RE ERP、RE Optimize的概念，讓企業買好電、算好電、用好電。

NextDrive推出的新能源管理服務，是台灣第一個以VPP/DR為核心的企業綠電管理解決方案。NextDrive將企業綠電轉型旅程，拆分為3大系統：首先，透過RE EMS掌握綠電資訊與場域用電型態，並透過AI即時調控需量，避免超約的同時，也建立各場域需量反應的基礎。再者，透過RE ERP追蹤年度綠電占比目標、目前綠電占比達成率、各項綠電成本分佈與採購契約達成率。最後再經由RE Optimize AI分析，為企業最佳化用電行為與綠電成本結構，模擬出不同目標情境下的綠電採購策略。並可依據不同採購策略，再進一步最適化企業個別場域契約容量。

NextDrive創辦人暨執行長顏哲淵分享新能源應用心法。他強調：「企業與個人都想邁向淨零未來，但走的方向、步調未必一致，需要有人幫我們即時顯示正確數字、對齊用電行為，其中能源數據化營運就是關鍵核心。」

NextDrive結合在日本作為能源聚合商(Resource Aggregator，簡稱 RA)的市場結盟經驗。透過RA電力聚合商平台，進一步協助ESG企業統合需量調整力資源，快速展開VPP、ADR等能源商業應用。透過能源物聯網技術，讓企業無痛參與電力市場，為企業轉型附加高價值應用。這個模式看似簡單，但要達到精準的能源調度成效，絕非易事。NextDrive執行長顏哲淵指出，為了從不同企業用電需求，學習可調度用電量，需透過深度學習與AI技術預測各場域、各時間段的太陽能發電、蓄電量與需量分佈。