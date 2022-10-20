俄烏戰爭情勢逐漸升級，中印相繼發布撤僑通知，地緣政治風險急遽升溫，大陸二十大報告重提「武統」，台海局勢也引關注，軍工概念股20日擔綱「亂世英雄」，「無人機國家隊」成員雷虎（8033）逼近漲停，同有國防訂單加持的千附精密（6829）、全訊（5222）、榮剛（5009），及興櫃國艦國造概念股中信造船（2644）也抗跌。

兩岸關係持續緊張，中共總書記習近平16日在二十大重申「絕不承諾放棄使用武力統一」，台美繃緊神經；俄烏戰爭也形勢嚴峻，俄方揚言將試射核飛彈，鄰近的中印兩國相繼發布「撤僑通知」，地緣政治風險升溫，全球股市「打冷顫」。

為因應敵情威脅及戰備需求，台灣2023年國防預算大增，整體國防預算達5,863億元，佔國內生產毛額（GDP）比率約2.4％，較去年大幅成長13.9％，法人指出，台灣現階段國防自主鎖定航太、造船、資安「三大重點」，軍工國防概念股20日竄出頭。

為提升台灣「不對稱」作戰能力，無人機產業將是未來發展重點，「無人機國家隊」8月成軍，國內無人機領導大廠雷虎20日股價大漲近9％，盤中一度觸及漲停價19.1元，截至午盤成交量已來到近5千張，創本月來單日新高，寶一也上漲逾0.5％。

此外，功率放大器（PA）製造商全訊20日也大漲逾半根停板，全訊便專注於軍用市場，不僅打入歐美軍用市場，在政府大力推動國防自主政策下，公司近年來營運也穩健成長，法人分析，就目前訂單出貨排程觀察，全訊第四季高階國防相關產品出貨量有望較第三季提升，國防相關訂單能見度已達2024年。

精密零組件整合製造廠千附精密，也受惠航太業需求疫後逐步復甦，預期今、明年營收可望成長；國防產品長期需求亦佳，已增加兩家國防客戶、產品正在驗證中，預估明年起有望開始貢獻營收。