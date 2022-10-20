有鑑於詐騙集團的詐騙手法日新月異，為守住民眾荷包，台中市警第三分局攜手中華郵政打擊詐欺，針對轄區中華郵政加強關懷進行阻詐宣導，指導郵局人員及郵差針對民眾疑遭詐騙現象，提升警覺性及敏感度，如有任何異狀立即通報員警到場協助。

台中市警第三分局指出，中華郵政因駐點眾多，打擊詐騙更不遺餘力，歷經3個多月的努力，現已開花結果，以台中路郵局為例，從9月13日攔阻3萬5000元，9月20日攔阻23萬元，10月4日攔阻100萬元，不到1個月，為民眾守住辛苦血汗錢，攔阻金額由小到大，肯定「綠衣天使」阻詐功力。

警方指出，近年投資詐騙藉由社群、交友軟體、免費簡訊、遊戲論壇等，網路媒介風行一時，詐騙集團不僅以「保賺、快速、內線、時限、高利率」類似關鍵字眼吸引眼球，一旦民眾上鉤後，進一步催促其臨櫃提（匯）款、開通網路轉帳功能或設定約定帳戶等。

台中市警第三分局表示，自今年下半年起，分局長楊川、副分局長、偵查隊長、轄區所長及基層同仁，到轄區各金融機構及郵局等進行詐騙宣導，台中市政府警察局副局長鄧學鑫也到台中路郵局，對於詐騙有功單位贈送感謝狀及禮品，向郵局經理及行員們致謝。

警方呼籲民眾，應提高警覺，若遇有可疑來電或訊息應謹慎，立即撥打165反詐騙專線或110報案電話求證，避免受騙，為建立防詐網絡，持續邀轄區金融單位加入「阻詐大家庭」，攜手「警銀聯阻防詐」，保護守住民眾荷包。