美國前副助理國務卿、加州大學聖地牙哥分校21世紀中國研究中心主任謝淑麗（Susan L. Shirk）表示，除非中共總書記習近平能夠與其他領導人分享更多的權力和責任；如果他採取的是「強人統治」，那中國未來5年不會太好。

「就像過去的中共領導層被毛澤東嚇怕一樣，現在的中共領導層可能被習近平嚇怕了。」謝淑麗日前接受美國之音專訪時指出，中共黨內很難形成有效的抵制習近平的力量是因為習近平掌握著員警部隊和軍隊，並擁有現代的監控方式。

此外，謝淑麗把中國在南海的軍事擴張，對日本和臺灣的威嚇，對意見不同國家的經濟脅迫，對香港的控制以及在經濟、技術和軍事上挑戰美國的做法稱為中國的「過度擴張」（overreach）

謝淑麗還提醒，在第三個任期，習近平會繼續這些強勢的做法，甚至還會變本加厲。她認為，這樣的「過度擴張」，不僅損害中國自身的利益，也增加了未來中國與美國和其他西方國家衝突的機率。

她還稱，除非習近平能夠與其他領導人分享更多的權力和責任；（但）如果這是「強人統治」，那麼，這對中國來說不會是一個非常好的五年。