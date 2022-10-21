老牌LED封裝廠佰鴻（3031）將於本月28日舉行年度法說會，該公司上半年雖然維持獲利，但是隨著大盤系統風險激增，市場難有好消息，佰鴻股價已經跌破每股淨值16.3元，LED族群清一色面臨摜破每股淨值窘境，連龍頭廠富采（3714）、億光（2393）也不例外。

佰鴻主要產品為LED元件、LED模組、LED照明及相關PCBA產品，在LED領域的上中下游布局多年，從上游的LED晶片、支架、PCB到LED封裝到LED模組組裝再到消費端的照明及公共工程，以垂直整合的方式穩健發展。累計今年上半年度合併營收7.86億元，較去年同期增長0.56％，每股盈餘0.65元。

即使財報維持獲利，但2023年景氣不明，市場普遍看供應鏈庫存消化將延續至明年第二季，景氣最壞的情況還沒有到，股價反應明年度疲弱的景氣，多檔LED類股已經失守每股淨值，佰鴻截至今年第二季底為止的每股淨值達16.3元，但目前股價僅14.05元，且成交量低於百張。

而LED晶片龍頭富采、LED封裝龍頭億光也聯袂跌破每股淨值，富采每股淨值達75.7元，億光每股淨值達40元，目前股價均不到每股淨值。