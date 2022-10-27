歐洲最大食品零售商家樂福(Carrefour)周三上調了2022年的現金流目標；該公司第三季銷售成長加速，特別是法國市場有優異表現。

家樂福說，隨著顧客努力應對高通膨，大賣場和超市具有吸引力的低價，正獲得更多顧客的青睞。

該法國公司預計到2022年底，自由現金流將「大幅高於」10億歐元，高於此前預測的「至少」10億歐元。

執行長Alexandre Bompard說，對於第四季的前景充滿信心。他補充說，家樂福已經做好應付通膨環境的準備，通膨並且可能延續到2023年。

Bompard也表示，整體而言，2022年全年營業利益將符合於市場預期。但執行長沒有給出具體數字。

家樂福公布第三季銷售達到235億歐元，為年增11.3%，並且較第二季增加7.3%。公司還表示，計畫今年要節省10億歐元的成本。

Bompard表示，公司正在展現「靈活性，因為消費者更多地調整他們的購買行為，以適應新的通膨環境」。消費者購買「較少的數量」，但購買頻率更高，所以銷量保持得相當不錯。

家樂福指出，第三季法國市場銷售為強勁的年增6.6%，且由於折扣策略成功，特別是大賣場銷售上升5%；此外旅遊業復甦，也提振了便利商店表現。

至於家樂福第二大市場巴西，已收購的Grupo BIG仍在快速進行整合。迄今已有15家Grupo BIG門市商店被轉換，其中有7家在第三季轉換，而且自重新開業以來，它們的銷售表現一直超出預期。家樂福預計到2022年底將轉換50家門店，改為隸屬家樂福。

家樂福周三股價仍收挫0.97%。