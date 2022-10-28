隨著國境解封，日本熊本縣南阿蘇村也與屏東東港鎮簽署合作備忘錄，成為屏東在解封後首個與國際恢復實質交流的城市，雙方將從教育旅行等交流互訪開始，未來將擴展到觀光及農產品等各領域交流。

屏縣府指出，在疫情趨緩、邊境穩健開放後，已有不少日本城市規畫至屏東訪問，當中日本熊本縣南阿蘇村成了首個恢復實質交流的城市，南阿蘇村因位在山區，而希望與擁有海洋魅力的台灣地方縣市交流，經縣府與駐福岡辦事處居中媒合後，選定與屏東東港鎮簽訂合作備忘錄。

縣府表示，經多次視訊交流，及南阿蘇村台灣交流特使梶原宏之博士實地踏訪東港後，成功讓日本的山城與台灣的漁港有了美麗交集，未來雙方將從教育旅行等學校交流互訪開始，再擴展至觀光與農產品等各領域的交流，並透過每年實際訪問，強化兩城市間的情感。

東港鎮長徐志雄表示，日本是台灣非常重要的合作夥伴，在台灣921大地震、疫情期間都伸出援手支援台灣，讓我們渡過難關，這次有機會認識四面環山的南阿蘇村，並簽署國際合作備忘錄，希望未來雙方能進行農業、觀光、教育、文化等方面的交流互動。