契機

相信不少莘莘學子和我一樣，畢業時面臨著一種莫名的彷徨，不知自己要去何方？該繼續讀研、繼續十年寒窗，還是投入社會的懷抱，提早進入職場？由於自己是電子工程專業的背景，加上日新月異的技術在不斷發展，最終還是選擇繼續深造來强化自己的學識和科研能力。

因爲本身有業界實習經驗、發過學術期刊並出國學術研討的經歷，以及不錯的英文功底，所以很幸運地得到了北京大學的入學邀請。在家人的支持下，我毅然決然地踏上這塊熟悉又陌生的土地。

追尋

這裡是既熟悉又陌生，以前在史地教科書上説清朝時期的火燒圓明園事件、抗日戰爭時期的南京大屠殺事件、國共内戰時期的馬歇爾調停計劃，以及兩岸小三通后的大批返鄉認親潮等，感覺各個都離我這個95後的小孩很遙遠、各個涇渭分明，每個朝代都是一副獨立的拼圖，只要能夠把拼圖的位置記牢，就能在考試上得到好成績、進入好學校；直到來了這裡，駐足在每個歷史事件的發生地上，所有的記憶都鮮活起來。不用你在書海里軟磨硬泡、不用你靠什麽諧音哏來死記硬背，就能透過各省的位置關係、人文氣候和環境背景等，把每個故事的因果關係相互串聯，原本是一幅幅互不隸屬的拼圖，竟在最後羅織成偌大的一副畫，或許這就是讀萬卷書，不如行萬里路的真諦！

還記得以前當兵的時候，我是黃埔的嫡系子弟兵，在台灣的黃埔軍校受訓大約兩個月的時間才下部隊，黃埔這個名聲雖大，但是自己對於黃埔的認知真是一知半解，只知黃埔軍校是孫中山先生提出聯俄容共的口號時，由蘇聯和共產黨協助創辦，然後就由蔣介石先生接任了校長一職僅此而已，真可謂是只知其然，不知其所以然。

一直到來了大陸參加黃埔軍校同學會的活動，我才知道原來黃埔竟是個地名，位在广东省广州市黄埔区的长洲岛上，而將部隊建立在島上的原因，正是因爲當時的軍閥亂政，北方有强大的吳佩孚、孫傳芳、閻錫山和張作霖等人，西部又太過偏僻，不利於物資的補給和軍隊的發展，因此只好往東南方尋找建校建軍的地點，但是以陆荣廷和白崇禧等桂系代表的軍閥也把廣西和貴州給占住了，廣東省内還有自己林立的小山頭、小派系，所以把黃埔軍校建立在島上才是相對安全的方法，這裡易守難攻，也遠離軍閥間的權力傾軋，黃埔軍校才有發展壯大的契機；後來我在岡山嘉興基地下的部隊，在那裡生活了近兩個月的我，竟然到退伍的那一刻還不知道這個基地的命名是來自於浙江的嘉興，而像這樣與大陸關聯的基地名字，除了黃埔和嘉興外，還有嵩山和天山營區等，真的是讓我眼睛爲之一亮，若沒有來大陸，可能我一輩子也不知道這其中的箇中趣味。

驚奇

爲了探索兩岸的歷史關聯和其中趣味，我喜歡在閑暇的時候到處走走。貧窮，限制你的想象。這句話所言不假，這個貧窮并不一定是物質的，舉凡一切因見聞不夠而影響你想象力發揮的事情都是一種貧窮；這種貧窮往往會鬧出有意思的事情，尤其是當960萬平方公里的土地和14億人口對上3萬6千平方公里和2350萬人口，這種天量級差異所造成的衝擊。

一次和朋友走在路上，我看到前方有一所學校。從這建築的規模來看，若在台灣，他肯定是個大學。原想走進看一下是内地的哪個頂尖985或211大學，結果門口就走出幾個小朋友。我想，這幾個小孩肯定是絕頂聰明，或者是大學教授和職工的孩子，所以才會在大學校地出現。是的，我心裡真是這麽想的，我依舊相信它是個大學。後來門口又出來幾個小朋友，我一度在想，難道這是給全中國最聰明的小朋友跳級專用的大學？

最後才知道原來他就是個非常大的小學，只是這個小學的人數和規模已經能和台灣一般的大學相比；朋友看到我詫異的神情后，淡定地安慰我：其實這也沒什麽，北京市的天通苑社區才是真正的「大」。

我下意識地拿起手機開始查，然後又驚掉了一次下巴、現實再次衝擊我的價值觀，這個社區的占地竟然超過10平方公里、集成600多棟樓、三條地鐵綫的兩個站點都在裡面，還住了超過一個冰島規模的人口。裡面舉凡一切食衣住行娛樂的生活所需都能滿足，電影院、菜市場、購物城、飯館、旅店、維修中心、醫院（注: 台灣台塑集團的創始人——王永慶先生所蓋的北京清華長庚醫院就在這裡）、學校等不一而足，生活機能非常完善，光是一個小區就能養活好几千名的快遞員，帶動整個物流業、倉儲業和服務業的發展，但它就僅僅是個北京的小區而已……。就連在這裡生活的人，有時候去一個地方都還得要用導航定位系統、騎上至少15-20分鐘以上的車才能到達。你説這樣的一個地方，大陸人怎麽只把它看成是個小區呢？

這要是在我的故鄉高雄，早已是直轄市底下的一個地籍區了。難道是大陸人大和小的概念分不清嗎？并非如此，因爲還有比這個規模更大的社區，比如貴陽市的花果園社區。真正的癥結點還是在於自己的閲歷不夠，所以這樣的「貧窮」才會限制了我的想象，就像野人獻曝和井底之蛙的故事一樣，如果我一出生就在大陸，或許我對這所小學也不會如此驚奇了。

綿延不盡的上海海濱，公路的那頭，就是浙江省舟山群島最北段的嵊泗列島。（作者提供）

生活

畢業後，我來到上海工作。和往常一樣，閑暇之餘就喜歡到處遊歷，我跟著大陸的好友造訪各地並品嚐美食，也經歷了很多故事。吃了江蘇南京鴨血粉絲煲、老北平銅鍋涮肉、北京豆汁和驢打滾、四川重慶牛油火鍋和九宮格火鍋、陝西臊子麵、油潑麵、biang biang面、褲帶面和肉夾饃、湖北武漢熱乾麵、河南胡辣湯、雲南汽鍋雞和過橋米線、甘肅蘭州拉麵、新疆大盤雞及東北鐵鍋大亂燉等；品了大陸的好茶，六安瓜片、黃山毛峰、信陽毛尖、西湖龍井、福建大紅袍、安溪鐵觀音和武夷山巖茶等；喝了大陸的各種美酒，北京二鍋頭、河北老白乾、山西汾酒、瀘州老窖、會稽山紹興酒和貴州茅台酒等，基本上也是嘗過了一輪，這樣的吃貨經歷，竟還沒嘗盡整個大陸的美食……。

常言道：西域華山之險。到底有多險？古人用飛流直下三千尺，疑似銀河落九天來形容廬山，那廬山又有多壯觀多美？這些我都是到了這裡才有所瞭解。之前為了看日出，選擇冬夜爬華山，真的是把我累的像狗一樣，幾個近乎垂直的峭壁讓你不得不手腳並用，甚至幾個地點還需要綁上繩索走那種掛壁式的木棧道才能通行，飄然的白雪和冷風還會讓你冷得直打哆嗦，但也體悟了金庸先生筆下所言的華山論劍之語，如果沒有輕功，這山爬起來真不輕鬆；受好友的盛情邀約，我來到江西廬山，這裡果真是地靈人傑，山腳下是三國周瑜的點將之地，還有眾多文人墨客如：李白、蘇軾和白居易等人在此留下詩作，蔣介石在這裡蓋了行館、共產黨也在這裡開過大會，就連眾所周知的馬歇爾調停一事也是在這裡發生的，一直到走進深山看到廬山瀑布，那種壯闊和宏偉，頓時覺得台灣的瀑布還真是涓涓細流，就像個初裝的美人那般精巧。

感觸

來到大陸後，有了很多的感觸，覺得這裡果真是地大物博，很多東西是自己身在台灣一輩子也難以體會的，就算能夠體會，在規模上也是天差地遠，比如：在台灣滑雪和在台灣觀賞溶洞地形，這要是在大陸，那是整個綿延的山頭都是你的雪場、溶洞可以往下垂直百來餘米，還能讓船駛過，幾百上千萬年的大好河山，真的是非常值得我們親自一覽的。雙腳雙眼就是我們的針和線，當你親自走過一回，就能很自然地把所有兩岸之間的聯係、史書上面的記載，以及古人所言云云等，全部串聯在一起，看事情的角度也不再只是以台灣的視角，更能夠結合整個環境背景和各種因素來分析，進而通透箇中的道理，對於那些很「驚奇」的事情，也變得不是那麼驚奇。雖然到過很多地方，但是依舊有限，還希望自己能夠趁著年輕，把我大美華夏的勝景都一覽而盡、把珍饈都吃遍，也鼓勵每個台灣的青年們來這裡看看，哪怕是一個短暫的旅遊也行，真的是能改變很多固有的價值觀和既定印象的。

（奧特曼小王子/現居上海）