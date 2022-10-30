台股在周線連3黑後，11月G20高峰會登場，大陸國家主席習近平與美國總統拜登皆與會，兩人要不要碰面，碰面談什麼，都將定案。而兩人若是碰面，其談話也將牽動市場情緒。PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，近期台股有望跟進美股反彈，除了美股股價出現彈升，本月以來美股四大指數全數收漲，重返月線之上，其中又以道瓊指數上漲逾11%最多，率先收復季線位置，在期中選舉即將登場之下，歷次10、11月美股往往能上演選舉行情。

台股近日個股也鮮少出現破底，電子金融傳產三大指數相繼回升至短天期均線之上，顯示近期利空多已反應，頗有短底形成態勢，預料待盤勢回穩後，有機會隨著美股展開本波反彈走勢。

就基本面而言，安聯投信台股團隊表示，目前市場對於消費性電子需求放緩已是共識，但近期有部分跡象顯示，不景氣似有開始擴及數據中心等主題；其他像是伺服器展望，部分也有受到企業考量景氣放緩、修正資本支出而被壓抑。市場上對於利率政策、貿易戰、科技禁令及中國清零政策等利空消息應已大致反映，目前看來股市下檔空間應有限；主要考量是依今年和明年每一季度獲利預估數據來推論，基本面落底有望在明年第一季。

在後續觀察方向上，安聯投信台股團隊表示，在市場關注中國二十大後公布新的領導班子，政策訴求以包括國防、供應鏈與糧食安全穩定為訴求，加上清零政策調整不如市場預期，以及伴隨地緣政治雜音，均是壓抑近期市場氣氛的部分主因。

在通膨壓力上，安聯投信台股團隊指出，目前有觀察到美國、如紐約的房租有出現滑落跡象，由於房租在通膨與核心通膨的佔比相對較重，所以未來可觀察後續對通膨的緩解程度。

針對本週展望，孫傳恕表示，美國聯準會FOMC會議將於11月2日展開，市場多認為升息3碼成定局，重點將聚焦未來聯準會對於資金緊縮的態度與步伐何時能放緩。外部環境愈逆風，台股產業出現需求強弱分歧，第四季選股宜透過評價選股策略，佈局中長期基本需求動能仍強勁的產業，包括伺服器、高速運算、資料中心、網通、電動車等，另外，半導體雖然短期受到美國晶片法案等影響而承壓，且面臨庫存去化問題，但因為指數已率先反應，反而值得於第四季逢低承接。