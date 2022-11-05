俄烏開戰後，許多專家預料與俄羅斯緊鄰的喬治亞將遭受重大的經濟損失，但實際並未出現預期的負面影響，反而有望成為今年全球成長最快的經濟體，原因是約11萬名俄羅斯人逃往喬治亞，刺激消費並填補許多技術人才缺口。

路透社報導，自俄烏開戰以來，已經有超過10萬名俄羅斯人入境喬治亞，根據喬治亞官方數據顯示，今年至少有11.2萬俄羅斯人來到喬治亞，在戰火剛起，普丁鎮壓國內反戰聲浪時，有約4.3萬俄羅斯人抵達喬治亞，而之後的入境潮則是發生在普丁宣布動員之後。

全球各地都開始邁向衰退，僅擁有370萬人口的喬治亞預估今年經濟能出現高達10%的成長，超越越南等新興國家及科威特等石油輸出國，有望成為2022年經濟成長表現最好的國家之一。

喬治亞最大銀行TBC執行長Vakhtang Butskhrikidze表示，「喬治亞的經濟表現很好，從小商家到大企業，所有行業表現都很好」。喬治亞繁榮的經濟出乎許多專家的意料，歐洲復興開發銀行（EBRD）3月曾預測，俄烏戰火將重挫喬治亞經濟；世界銀行也預估，喬治亞2022年成長率將從5.5%降至2.2%。

然如今，EBRD東歐首席經濟學家Dimitar Bogov坦言，儘管當初有所預期，認為戰爭會對喬治亞經濟造成重大的負面影響，但截至目前，尚未有當初預估的風險發生，反而呈現十分不錯的兩位數經濟成長。

特比利亞大學國際經濟學院（ISET）研究員Davit Keshelava指出，這些人大多是高端人士、富人，有著一些商業理念到喬治亞，大幅刺激消費。他說，「我們都預估戰爭會帶來很多負面影響，但結果截然不同，而且十分正向」。

但大量的移民也帶來其他隱憂，商界擔憂若戰爭結束後，屆時俄羅斯人回國，可能會導致喬治亞硬著陸。此外，該國住房市場也因需求的攀升受到擠壓， 根據TBC銀行分析指出，今年特比利亞地區租金上漲75%，而其中低收入戶者和學生正處於風暴中心。

一名19歲的喬治亞學生在7月被房東趕出家門，被迫搬往一個偏僻的破舊街區，而該物件在開戰之前，租期是2年，每月租金150美元。另外還有一名來自印度的留學生說，過去找租屋很容易，但最近他許多朋友被房東拒租，對方說有些俄羅斯人開的價更高。

Vakhtang Butskhrikidze說，新移民對喬治亞企業有很大的幫助，他們很年輕，有知識又受過技術教育，對喬治亞企業來說是一個很大的機會。

即便如此，喬治亞商界仍不將這群人列入未來展望的一環，房地產業者指出，儘管租金飆升，也並沒有投資房地產的計畫。EBRD經濟學家Dimitar Bogov表示，「我們必須知道，這些推動今年成長的因素都是暫時的，無法確保未來幾年的成長，因此需要謹慎，不確定性仍然存在，危機也可能在晚一點降臨喬治亞」。