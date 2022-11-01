停牌3個交易日後，旭輝控股集團月1日公告，宣布復牌，並將近期遭遇的流動性難題搬上檯面，表示將對境外債務停付本息，尋求境外債務全面解決方案。

旭輝港股1日開盤跳空下跌，報0.385港幣，大跌兩成六，盤前成交有526萬港幣。11：04跌幅仍有23％。

旭輝是大陸示範性民營房企之一，此前，曾多次獲得融資部門支持發行相關債券。此番被迫宣布境外債務違約，進一步折射出民營房企所面臨的流動性困局。

旭輝公布，公司尚無法與10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人，達成可以讓公司補救延遲還款問題，又同時能夠維護公司最佳利益以顧全公司所有持份者利益的協議，因此，公司終止了與所有境外個別債權人或債權人團體的相關討論。

旭輝強調，仍保持正常商業營運。股份今起復牌，債務證券繼續停牌。

9月份以來，大陸房地產市場進一步惡化，銷售疲軟。旭輝表示，集團的現金流惡化超出預期，同時部分融資也因評級下調觸發了提前兌付條款，境外兌付壓力短期內劇增。

截至11月1日，旭輝境外債務總額合計約68.5億美元，到期未付的本息總額約為4.14億美元。旭輝表示，「即使本集團竭盡全力，仍可能持續受壓，無法產生履行目前和日後義務所需之足夠現金。」