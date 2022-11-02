realme宣布推出入門4G機種C33，號稱搭載同價位最高的5000萬畫素AI鏡頭，即日起於各通路陸續開賣，單機建議售價為4990元，申辦中華電信、台灣大哥大指定資費方案，新機0元起。

realme表示，C33背蓋的材質上脫離入門機常用的塑膠，改以塑膠和壓克力兩種材質的整合，帶來穿透的半透明視覺效果，並同時確保耐用性，厚度為8.3mm、重量僅187克。

而在主打的主相機方面，C33後置主相機為雙鏡頭模組，realme表示C33搭載同價位帶少有的5000萬畫素主鏡頭，內建夜景模式、 HDR模式、縮時攝影、全景模式等，並採用萬元機才配備的CHDR 演算法，在逆光拍攝時，能夠有更好的動態畫面捕捉，為過曝區域提供流失的細節，提升高光抑制的效果。

realme C33選用中國IC設計公司紫光展銳的Tiger T612平台、5000毫安培電池、6.5吋螢幕，號稱待機時間最長可達37天，即使僅剩5%電量，開啟超級省電模式還能通話1.8小時。