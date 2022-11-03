免掛牌的電動自行車過去相當受民眾歡迎，但11月起新法上路，更名後為微型電動二輪車將正式正式納管，必須掛牌、保強制險才能上路，駕駛人年紀須達14歲以上，騎乘時不得載人，速限也限縮時速25公里內，若擅自改裝也將遭警方取締。為方便民眾領牌，新竹區監理所推出領牌到點服務，申請人集合至30輛以上待領牌，即可申請該服務。

新竹縣府交通旅遊處統計，新竹縣今年1到8月的微型電動二輪車（含電動輔助自行車）死傷人數共170人，較去年同期相比增加32％，以事故地區分布而言，湖口鄉占36％最多、竹北市32％次之。

為減少微型電動二輪車交通事故，透過強化監理管理方式，將電動自行車更名為微型電動二輪車，並自11月30日起，電動二輪車需經檢測及型式審驗合格，依規定投保強制汽車責任險，並向公路監理機關登記、領用、懸掛牌照後，才可在道路行駛，新竹縣警察局將加強取締各項不合格及違規等行為。

針對納管前所購買的合格電動自行車，必須於新法施行後2年內，依規定領用並懸掛牌照，逾期未領用者，可裁罰新台幣1200元以上3600元以下罰鍰，並禁止其行駛。未滿14歲不得駕駛微型電動二輪車，否則處以600元以上1200元以下罰鍰並當場禁止其駕駛，行駛速率如超過時速25公里者，將處駕駛人900元以上1800元以下罰鍰，以上相關規定及罰則預計11月30日起正式上路。

新竹區監理所為服務待領牌的微型電動二輪車，今年12月起推出到點服務，只要轄管地區民間相關單位申請人集合至30輛以上待領牌微電車，經提供場地及事先填妥申請書、申請清冊、審視出廠證明、統一發票及強制險投保狀態及確認應備證件後，即可預約申請到點領牌服務，規畫預約時段每星期一至六，提供上、下午各1班次出勤，共12班次。