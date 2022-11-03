美國聯準會（Fed）2日第四度升息3碼 ，一如市場預期，主席鮑爾強調打壓通膨的決心，並暗示未來升息幅度可能降低，但不會影響最終利率水準，目前考慮暫停升息還言之過早。在Fed發表聲明後，野村也預測接下來四次的升息路徑，12月升息2碼，明年2月升息2碼，3月升息2碼，最後的5月分升息1碼。

外媒報導，聯準會在決策會議聲明中指出，未來縮減升息幅度，最快12月升3碼就可能止步，轉向較溫和的升息步調，但若通膨壓不下來，仍有持續升息空間。

聲明中提到，預料持續提高利率目標區間將屬於恰當，以符合貨幣政策，隨著時間拉長，努力讓通膨重回2%的目標。

鮑爾重申，現階段討論Fed何時暫停升息還「言之過早」，但重新評估升息速度的時機即將到來，可能在下次會議或後續會議中討論，目前尚未做出任何決定。

野村在最新研究報告中，調整Fed對升息節奏的預期，接下來12月升息2碼，明年2月升息2碼，3月升息2碼，最後的5月分升息1碼。利率目標區間預測高出1碼，最終來到5.50~5.75%。

野村表示，鮑爾言論十分明確地指向鷹派立場，重中之重是Fed仍打算繼續升息，

只是步伐稍微放緩。因此，野村認為此輪升息周期將持續更長時間，利率峰值將處於更高水準。