美股第三季財報進行中，科技大廠表現佳，及英國撤銷減稅政策，市場情緒逐漸回穩，深跌的科技股迎來反彈波，根據CMoney統計截至10月底，5檔跨國美國股票型基金，近一周績效也明顯出現搶反彈力道。

瀚亞投資表示，蘋果第三季財報優於市場預期，美國雲端產業公司包括微軟、臉書（FB）母公司Meta、Google等，雖然對明年景氣持保守看法，但在資料中心雲端業務上卻持續增加資本支出，以Meta來說，近期決議擴大明年資本支出規模上看340億美元至390億美元，年增率最高達2成，整個雲端運營商的資本支出由7.5％增加12.5％，讓半導體呈現逆勢上漲，帶動近期科技股反彈。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，聯準會（Fed）再升息3碼，目前升息對科技股，特別是半導體的影響是次要的，主要觀察點還是在產業鏈庫存去化與美中科技競爭。利率政策已接近緊縮的尾端，在近期反彈帶動下，市場氣氛已不那麼低迷。

半導體為主的科技股何時落底，林元平認為，從過往經驗來看，當半導體銷售年增率轉為負數時，往往是股價落底時，預計第四季成長率由正轉負9％，加上近期主要公司財報均顯示庫存問題可控，明年第二季度可望去化完成，利於股價提早觸底並開始新的上升週期，今年第四季很可能是股價落底並開始上升週期的時間點。

林元平強調，鑑於物聯網、車用電子的主被動安全及自駕、元宇宙、資料中心、5G等，結構性需求增長仍將帶領半導體產業下一波成長，從中長期觀點來看仍具吸引力，有利搶先於落底點進場佈局，或中長期定期定額投資。