研華(2395)周一公布2022年十月份合併營收達新台幣57.36億元，年增14.46%、月減10.51%。累計研華前十月合併營收達572.94億元，年成長19.64%。研華十月及累計營收皆為同期最佳成績。

十月份營收以區域別來看，以歐洲及日本市場表現最佳，年對年分別成長5%及25%，然而因去年基期較高及客戶拉貨轉趨保守，北美、大陸、台灣及新興市場營收年對年小幅衰退。事業群表現方面，以應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)表現最佳，年成長33%。而工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)及嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)年對年呈現個位數增長。

累計一至十月營收方面，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長28%、21%及24%。各事業群表現方面，應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)、物聯雲暨影像科技事業群(Industrial Could & Video Group，ICVG)、服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)及嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)皆呈現雙位數增長，年成長53%、21%、26%及17%。

十月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為0.95，較九月回溫，累計一至十月BB Ratio為1.06。