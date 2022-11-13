日本首相岸田文雄11月12日跟東南亞國家協會（ASEAN）領袖共同舉行峰會，表明台灣海峽和平與穩定的重要性。日媒報導，這是岸田首度在東協峰會場合提到台灣問題。

日本TBS電視台報導，顧及強化發展東海與南海的中國，岸田直言「對以武力為後盾試圖改變現狀及施加經濟威迫感到憂慮」，也訴求台灣海峽和平與穩定的重要性。

報導指出，這是岸田首度在東協峰會上談到台灣問題。

岸田還說，至今思考到亞洲未來時，最重視的就是日本和東協間的關係。

為讓東協國家從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及烏克蘭情勢影響下復甦經濟，岸田也宣布將提供東協總額2950億日圓（約新台幣660億元）的貸款。

由於2023年是日本與東協友好合作50週年，岸田也宣布將以2023年12月為目標，在日本東京舉辦一場特別峰會，「希望成為展現友好關係的絕佳機會」。

TBS報導分析，岸田之所以表態提供2950億日圓貸款的主要考量，是為因應在東協持續強化經濟影響力的中國。具體展現在除了在會中表明對嘗試改變現狀的憂慮，也首度在東協峰會上訴求台灣海峽和平與穩定的重要性。

由於擔憂台灣發生事態，岸田應該是希望透過對東協提供高品質的基礎建設投資等作法，提高日本在當地影響力以獲得各國支持。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1111113