上周五美股收高，帶動港股14日開高。恒生指數14日開高3.89％，隨後漲幅收窄，截至收盤，恒生指數漲1.7％，報17,619.71點；國企指數漲1.92％，5,979.8點。紅籌指數漲3.71％，3,440.88點。
恒生科技指數漲1.8％。嗶哩嗶哩漲5.88％，京東漲4.31％，百度漲3.8％。
互聯網醫療股上漲，阿里健康漲15.74％，平安好醫生漲12.79％，京東健康漲7.73％。
生物醫藥B類股上漲，開拓藥業漲37.35％，騰盛博藥漲34.05％，藥明巨諾漲26.98％。
大陸地產股、物業管理股暴漲，德信中國漲110.91％，碧桂園漲45.54％，碧桂園服務漲26.71％，雅生活服務漲17.58％。消息面上，中國人民銀行、銀保監會近日公布「當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，要求金融機構要做好房地產融資平穩有序，以及積極配合做好受困房地產企業風險處置、階段性調整部分金融管理政策和加大住房租賃金融支持力度等方面部署工作。
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